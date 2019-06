Este sábado realiza-se espectáculo piromusical extraconcurso

Amanhã, pelas 22.30 horas, no Cais da cidade, realiza-se o espectáculo piromusical extraconcurso que, no Molhe da Pontinha e a cargo da Empresa Macedos Pirotecnia, promete surpreender o público sob o tema ‘Glorius’.

Após este espectáculo, pelas 23 horas, na Praça do Povo, junto ao palco onde têm decorrido os Sunsets de Verão, decorrerá a cerimónia de entrega de prémios do concurso internacional de fogo-de-artifício do Festival do Atlântico 2019, que este ano teve por concorrentes a Itália, a Polónia e o México.