“Este Governo governa para a fotografia”, acusa Filipe Sousa

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz lamenta que o Governo Regional aproveite o mês de aniversário do concelho para dar como prenda à população o roubo do património dos santacruzenses.

Filipe Sousa falava no decorrer de uma acção de contacto com a população e referia-se aos últimos processos em tribunal, nos quais o executivo liderado por Miguel Albuquerque reclama a propriedade dos terrenos no Parque Industrial da Cancela.

O autarca disse mesmo que o trabalho que o Governo Regional e o PSD dizem estar a fazer em prol do povo de Santa Cruz é apenas uma fachada que encobre, por um lado, um roubo, e, por outro, não responde às verdadeiras necessidades da população.

Filipe Sousa entende que as décadas de autonomia sobre o domínio laranja não foram usadas para fazer uma diferença significativa na vida das pessoas comuns, dando o exemplo da miséria que encontrou em Santa Cruz a nível individual, das carências infra-estruturais, das habitações sem condições, das famílias sem apoio na educação dos filhos, sem apoio no acesso aos medicamentos, e sem acesso eficaz à saúde. Indicadores que começaram a ser trabalhados pela atual gestão camarária, que implementou o apoio à reabilitação de imóveis, a entrega de manuais escolares e bolsas de estudo, o acesso gratuito ao medicamento, e o apoio à realização de pequenas e médias cirurgias.

Em sentido contrário está o Governo, com os investimentos já anunciados, parques públicos e rotundas a preços milionários e que beneficiam sempre os mesmos, ou seja os detentores do cartão laranja.

“São investimentos que funcionam como uma cortina e que escondem um roubo, que não servem o povo e que beneficiam sempre os mesmos”, referiu, salientando que este tipo de investimentos perde o sentido quando existem famílias em dificuldade e quando ainda se morre à espera de ser atendido no hospital.

“Este Governo governa para a fotografia, usando essa fotografia para esconder as dificuldades e a forma autista como governa contra o povo e a favor dos interesses de alguns.”

Por fim, Filipe Sousa convidou a população a participar nas iniciativas inseridas nas comemorações de mais um aniversário do Município, que se iniciam no dia 21 e que terminam no dia 25, com uma sessão solene às 18 horas