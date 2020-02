“Este foi, de facto, o maior ano de sempre em termos de receita para a Madeira”

O líder parlamentar do CDS, Lopes da Fonseca, disse que “este foi, de facto, o maior ano de sempre em termos de receita para a Região Autónoma da Madeira”, o que significa, no seu entender, que “o sector das pescas está em grande crescimento”.

“Foram mais de 22 milhões de euros, quer para os pescadores, quer para os armadores. Melhorando assim, as suas condições de vida e aumentando o rendimento”, afirmou.

Além disso, na conferência de imprensa, realizada no Cais da Cidade, referiu que está prevista a contratação de 11 novos funcionários, ou seja, assistentes operacionais que vão trabalhar nas lotas e que vão melhorar a qualidade dos serviços das lotas, em particular durante a safra do atum.

Lopes da Fonseca disse ainda existir a possibilidade de alguns pescadores poderem dedicar-se à captura do camarão da Madeira, referindo que estudos científicos demonstram que a Madeira tem um stock de camarão entre 10 a 15 toneladas, o que, no seu entender, significa um bom começo para pequenos armadores garantirem um bom rendimento.

“Claramente, a Secretaria das Pescas está a mostrar resultados”, sustentou.

Nesta conferencia de imprensa, o líder parlamentar do CDS-PP fez-se acompanhar pela deputada Ana Cristina Monteiro.