O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Viera, também presente na gala dos World Travel Awards, além de satisfeito por ver Portugal ser distinguido novamente como melhor destino europeu, rendeu-se aos encantos da Região, que acaba também por ser considerada como o ‘Melhor Destino Insular’ da Europa, pela sexta vez, sendo que nos últimos quatro anos tem sido consecutivamente distinguida.

“Basta olhar à nossa volta. Este é um local único, um local com uma beleza natural extraordinária, com um cuidado muito grande na forma como a ocupação humana se processou”, destacou, acrescentando que “tem também a marca da história, há 600 anos foi descoberta a ilha da Madeira e portanto daqui começou a descoberta do mundo pelos portugueses e agora o mundo descobre Portgual. É bom ver isso”, concretizou.