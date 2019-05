Está tudo a postos para o ‘Arraial das Casas do Povo’. O cais 8, na Avenida do Mar já está vestido a rigor para receber o evento que decorre até sábado, dia 1 de Junho, sendo este um arraial que promete vários momentos de animação musical, gastronomia e artesanato madeirense.

O programa de comemorações arranca na quinta-feira, dia 30 de Maio, pelas 17 horas, com a presença do Presidente do Governo Regional, seguida de uma homenagem a personalidades que, ao longo dos anos, “prestaram um contributo significativo ao desenvolvimento das Casas do Povo, enquanto instituições de excelência na sua missão de apoio às populações locais”, afirma Henrique Silva, Presidente da ADRAMA.

Trata-se de uma iniciativa da Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA) e Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (ADRAMA), integrado nas comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e Porto Santo, que conta com o apoio do Governo Regional.

“O objectivo é recriar o ambiente de um verdadeiro Arraial Madeirense, no centro da cidade, e mostrar aos visitantes o que de melhor fazem as Casas do Povo da nossa região, a nível de gastronomia, artesanato tradicional e folclore”, salienta Sérgio Oliveira, Presidente da ACAPORAMA e coorganizador do evento.

No dia inaugural, haverá ainda espaço para a actuação de várias bandas musicais sendo que o encerramento, agendado para as 23 horas, está a cargo do artista madeirense DJ Sill.

Sexta-feira será mais um dia de animação garantida, com a actuação de diversas bandas e grupos folclóricos, tendo como um dos pontos altos o desfile de Bordado Madeira pelas 20 horas. Um momento que visa homenagear o trabalho desenvolvido pelas bordadeiras da Região, e que irá juntar modelos de vários estilistas madeirenses, que incorporam o bordado madeira. A nível musical, destaca-se a actuação da cantora madeirense Lisandra Gomes, às 22h30.

No sábado, dia 1 de Junho, último dia do evento, repetem-se os momentos de animação ao longo de toda a tarde e noite, com a actuação de Miro Freitas pelas 22h30, seguido de animação musical pelo artista DJ Sill, até às 2 horas da manhã.

“Convidamos todos a visitar o Cais 8 nos dias 30, 31 de Maio e 1 de Junho e a vivenciar um verdadeiro ambiente de arraial madeirense, sem esquecer a espetada, o bolo do caco, a poncha e os tradicionais colares de rebuçados, e que promete animar o centro do Funchal”, finalizou Henrique Silva.