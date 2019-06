Esta segunda-feira, 17 de Junho, em 5 números

120 clientes

A Horários do Funchal e a Sons de Pérola assinaram um protocolo para premiar os primeiros 120 clientes que adquiram o Passe Estudante Férias com um bilhete de um dia para o festival ‘Summer Opening ‘19’

50% para exportação

A ‘Internacional Paper Company’, empresa de luso-venezuelanos na Região, já exporta 50% dos sacos em papel que produz

75 crianças

A sessão de encerramento da 2ª edição do projecto ‘Crianças em ParticipAÇÃO’, iniciativa da CMF, que promove a participação de crianças do 1.º ciclo na vida cívica, política e social da comunidade, contou com todo o executivo municipal e um total de 75 crianças da Escola EB1/PE da Ajuda e do Externato da Apresentação de Maria.

88 escolas

A Prova de Aferição de Português e Estudo do Meiorealizou-se hoje em 88 escolas, por 2.316 dos 2.448 alunos inscritos, com o apoio de 269 professores vigilantes

16.7 milhões de euros

A cerimónia de entrega dos apoios das candidaturas aprovadas no PRODERAM 2020 distribuiu 43 apoios, desde agricultura à pecuária, num montante total de financiamento de cerca de 16.7 milhões