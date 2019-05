Esta quinta-feira, 30 de maio, em 5 números

8 milhões

Houve um crescimento do volume de negócios, em cerca de 8 milhões de euros (+5,6%), mostra o relatório do 1.º trimestre deste ano do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM)

79 mil euros

A casa do Povo de Santo António recebe 79 mil euros do Governo Regional

300 quilos

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais, Associação sem limites e a Associação Portuguesa de Deficientes, e Delegação da Região Autónoma da Madeira receberam cerca de 300 quilos de ‘tampinhas’ de plástico do Hotel Savoy Calheta Beach.

299 vinhos

299 vinhos oriundos de 13 países, incluindo 9 regiões vínicas portuguesas, vão estar disponíveis para prova na10.ª edição das ‘Noites de Baco’, evento organizado pela ‘A Loja do Vinho’ da Madeira Wine Company.

9.100 apoios

A Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava, ADBRAVA, recuperou 161 casas atingidas no 20 de Fevereiro e concedeu mais de 9.100 apoios em 10 anos de actividade