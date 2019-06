Espectáculo final ‘Madeira Somos Nós’ apresenta trabalho realizado pelos alunos

A campanha de sensibilização para o turismo ‘Madeira Somos Nós’ – que desde o passado mês de Maio está no terreno, envolvendo os alunos do 9.º ano de todos os concelhos da Região – terá, neste sábado, dia 29 de Junho, pelas 19 horas, na Praça do Povo, um dos seus pontos mais altos, com a apresentação dos 11 vídeos (um por concelho) que foram realizados pelos estudantes, durante esta experiência.

Vídeos que, no fundo, estes jovens, enquanto protagonistas, dinamizaram, destacando pontos de interesse, serviços, entidades ou pessoas que, na sua opinião, melhor identificam as suas localidades e que, amanhã, serão assim conhecidos entre todos e também pelo público.

Um espectáculo que contará com a presença de Salvador Martinha e que promete surpreender a população, sobretudo como resultado de uma experiência inédita, vivida na primeira pessoa, pelos mais jovens.

Recorde-se que esta campanha, integrada nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, teve por objectivo sensibilizar os mais jovens para a importância do Turismo e da sua história e tradição, mas, também, divulgar, junto deste público-alvo, as oportunidades e opções profissionais que, actualmente, existem neste sector.

Acresce referir que, no domingo, dia 30 de Junho, este espectáculo terá lugar na Ilha do Porto Santo.