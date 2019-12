Escolas do Caniçal e do Porto da Cruz vencem Concurso ‘O Meu Postal de Natal’ 2019

A Associação Nacional de Professores (ANP) Secção da Madeira, promoveu a VIII Edição do Passatempo ‘O Meu Postal de Natal’ e desde a sua I Edição, em 2011, já recebeu mais de três mil postais, o que revela a grande adesão por parte dos alunos de todas as escolas do Ensino Público e Privado da RAM. A edição de 2019 não foi excepção, pois foram recepcionados mais de 200 postais, o que demonstrou mais uma vez a grande aderência.

O passatempo decorreu no mês de Novembro e as escolas vencedoras desta VIII edição foram a Escola EB123/PE do Porto da Cruz na categoria 1.º e 2.º anos com o postal feito pela aluna Maria Isabel Mendes, do 2.º ano de escolaridade e a Escola EB1/PE do Caniçal, que venceu na categoria 3.º e 4.º anos, com o postal feito pelo aluno David Alves, do 3.º ano. De realçar que a Escola do Caniçal já tinha vencido a VI Edição e assim volta a levar o prémio para a escola nesta edição. Este passatempo tem como principal objectivo continuar a incutir a todas as crianças hábitos de participação em concursos, estimular a imaginação e a capacidade criativa, proporcionar uma actividade lúdica e de expressão plástica, desenvolver a sensibilidade estética, promover a participação e o envolvimento da comunidade escolar e preservar o espírito ‘genuíno’ desta quadra natalícia na elaboração dos postais e tem como principais parceiros as Lojas Pingo Doce da Madeira e SPAR Caniço de Baixo.

As escolas vencedoras como prémio vão receber um Voucher no valor de 50 euros em compras numa loja comercial, e um Livro Educativo para entregar aos alunos que elaboraram os postais. De referir que os dois postais vão ser a imagem do postal oficial de Natal da ANP – Madeira 2019.

Tal como acontece desde a sua implementação, em Janeiro irá decorrer no Espaço Professor, da ANP Madeira, uma exposição com todos os postais recebidos nas últimas oito edições, que tiveram como vencedores as seguintes escolas: I Edição - EB1/PE das Romeiras, II Edição - EB1/PE do Lombos dos Canhas, III Edição - EB1/PE de São Martinho – Funchal, IV Edição - EB1/PE da Serra de Água e V Edição EB1/PE da Corujeira e Escola Nossa Senhora da Conceição – Porto Santo, na VI Edição EB1/PE da Vargem e EB1/PE/Creche do Caniçal, na VII EB1/PE da Ajuda e EB1/PE do Caniço e tal como referimos anteriormente, nesta última edição a EB1/PE do Caniçal e EB123/PE do Porto da Cruz.

A ANP agradece a todas as escolas, professores e crianças que participaram neste passatempo e que devido ao sucesso da mesmo, regressará em uma nova edição em 2020, pois o passatempo já é uma referência a nivel regional.

Na imagens os postais vencedores.