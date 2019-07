Escola Visconde Cacongo na reunião dos projectos Erasmus+

Decorreu em Lisboa, nos passados dias 15 e 16 de julho, uma Reunião Geral de Monitorização dos projetos Erasmus+ —Ensino Escolar- Ação I, que com a presença da coordenadora Erasmus+ da EB1/PE Visconde Cacongo.

Esta reunião destinou-se às escolas que vão iniciar novos projectos no ano lectivo 2019/2020 com o objectivo de esclarecer todo o processo inerente à execução dos projectos de forma a garantir a implementação e qualidade dos mesmos.

De referir que das 168 candidaturas submetidas no âmbito da Acção I foram aprovadas 73, entre as quais o projecto “A school...in Europe” a ser desenvolvido no próximo ano lectivo na EB1/PE Visconde Cacongo.

O encontro contou ainda com workshops, partilha de boas práticas e esclarecimento de dúvidas.