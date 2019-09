Escola Secundária Jaime Moniz promoveu recepção aos alunos

No dia 16 de Setembro arranca oficialmente o novo ano lectivo na Escola Secundária Jaime Moniz. Cumprindo uma tradição que faz parte da dinâmica interna da instituição, o Conselho Executivo promoveu hoje uma recepção aos alunos que passam a frequentar esta escola pela primeira vez.

Os estudantes do 10.º ano de escolaridade marcaram presença com a particularidade de se fazerem acompanhar dos respectivos encarregados de educação. Abre-se agora um mundo escolar novo aos discentes. Nos primeiros dias, as dúvidas típicas da transição para o ensino secundário emergem. Daí a importância que o Conselho Executivo, liderado por Ana Isabel Freitas, dá ao acolhimento aos jovens, esclarecendo-os e orientando-os numa instituição com um património histórico considerável.

Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer os seus directores de turma e foram informados sobre algumas orientações que são intrínsecas ao ‘Liceu’. A presidente, Ana Isabel de Freitas, salientou que os alunos são o centro da dinâmica escolar e que toda ela trabalha, de forma colaborativa e reflexiva, para o seu sucesso. As dúvidas são naturais e há uma equipa interdisciplinar preparada para esclarecer e orientar na missão exigente mas apaixonante de educar, assente nos “pilares do conhecimento, das atitudes e dos valores”.

Os pais são “aliados importantes da escola”, referiu também a presidente do Conselho Executivo, disponibilizando-se para prestar os esclarecimentos necessários tendo em vista o bem-estar dos estudantes.

Ana Isabel Freitas colocou também o foco da sua intervenção na importância de “saber estar na escola”. Neste sentido, “o valor do respeito mútuo é essencial. O que é importante é nos respeitarmos uns aos outros na diferença”. O mesmo acontece relativamente às questões ambientais, sendo necessário zelar pelo material escolar e cumprir com as regras de funcionamento interno.

A presidente anunciou também aos novos alunos e pais que a ESJM inaugurará, em janeiro, a Sala de Ambientes Inovadores de Aprendizagens, um espaço com tecnologia de ponta ao serviço da educação, com a designação “Luís Miguel de Sousa Classroom”, que resulta de uma parceria entre a escola e o Grupo Sousa.

Ao longo do dia de hoje, o Conselho Executivo promove três sessões de acolhimento aos estudantes, com visitas guiadas, por forma a que os alunos iniciem as aulas na segunda feira já com as informações necessárias a um ano lectivo de sucesso.