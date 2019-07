Escola Secundária Jaime Moniz destaca “desempenho positivo” dos alunos nos exames

De acordo com a Escola Secundária Jaime Moniz, os resultados dos exames nacionais do ensino secundário demonstram que os alunos daquela escola tiveram um desempenho positivo nestas provas que são decisivas para o ingresso no ensino superior.

A presidente do Conselho Executivo, Ana Isabel Freitas, explicou que 16 alunos tiveram notas de 20 valores.

Anualmente, o ‘Liceu’ continua a demonstrar que é uma instituição de referência no panorama do ensino secundário, graças à preparação e rigor do ensino ministrado aos seus alunos também para os exames nacionais. Um trabalho de equipa dinamizado pelas várias lideranças da escola no sentido de assegurar a progressão e entrada no ensino superior, com larga maioria na primeira fase de candidaturas à universidade.

Na matemática, que é sempre uma prova com elevadas exigências e que suscita grande preocupação nos estudantes, 9 alunos do “Liceu” obtiveram 20 valores. A mesma nota foi obtida por 3 alunos em Geometria Descritiva A, 1 a Desenho A, 1 a MACS, 1 a Matemática B e 1 a Física e Química A.

Há ainda estudantes que, nestes exames, fazem sobressair um talento inaudito. Por exemplo, uma aluna teve, cumulativamente, 20 valores em Física e Química e em Geometria Descritiva A.

Ana Isabel Freitas revela ainda que 16 alunos obtiveram igualmente notas de exame de 19 valores. 8 alunos conquistaram esta nota a Matemática A, 4 a Geometria Descritiva A, 1 a Matemática B, 2 a MACS e 1 a Física e Química A.

De uma forma global, os resultados alcançados este ano foram melhores comparativamente ao ano lectivo anterior, fruto do trabalho colaborativo de toda a comunidade escolar.

Os estudantes poderão ainda realizar novos exames na segunda fase, que se inicia no final da próxima semana.