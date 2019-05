Escola Santa Cruz é novamente anfitriã de um projecto de Erasmus+

A Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, durante esta semana de 26 de Maio a 2 de Junho, é novamente anfitriã de um projecto de Erasmus+ intitulado ‘Let me be your guide - A walk through of our cultural heritage’, cujos parceiros eslovenos e polacos estão a desfrutar da cultura e património regionais, uma vez que o projecto tem como objectivo dar a conhecer a herança cultural da Madeira.

Esta tem sido uma oportunidade para os alunos serem guias turísticos por uma semana.

No rol de actividades realizadas, destaque para os peddy papers, workshops (vimes, bordados, gastronomia), caminhadas pela Laurissilva, visitas culturais e a recepção na Quinta Vigia pelo presidente Miguel Albuquerque e pelo presidente Filipe Sousa, nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Cientes de que estes projectos só fazem sentido, com a colaboração directa ou indirecta de muitos serviços, entidades e empresas, a escola agradece a colaboração dos envolvidos, ressalvando especial agradecimento às 23 famílias anfitriãs.