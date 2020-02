Escola Francisco Franco debate Hepatite B com médica Luísa Pestana

A Escola Francisco Franco debate esta quarta-feira, 5 de Fevereiro, às 10 horas, o tema ‘Prevenção e meios de transmissão da Hepatite B. Comportamentos de Risco’ através do contributo de Luísa Pestana, médica interna de saúde pública do Centro de Saúde do Bom Jesus, que pretende fomentar a literacia em saúde junto da população mais jovem.

Recorde-se que a infecção por hepatite b é um problema de saúde pública a nível global, que se traduz numa elevada morbilidade e mortalidade.

De acordo a Organização Mundial de saúde, estima-se que 240 milhões de pessoas estão cronicamente infetadas mundialmente.

A Hepatite B é uma inflamação do fígado que provoca morte celular por necrose ou apoptose, nomeadamente a hepatite aguda. A transmissão é feita, principalmente por via parentérica, transfusão de sangue, produtos sanguíneos contaminados, por contacto pessoal sexual ou íntimo.