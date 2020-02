Escola de Quadros da JP-Madeira debateu linguagem corporal no discurso

A JP – Juventude Popular da Madeira, estrutura de juventude do CDS-PP da Madeira, organizou, no passado sábado e domingo, o seu Conselho Regional e Escola de Quadros, no Hotel Raga, no Funchal.

A Escola de Quadros debateu o tema da importância da linguagem corporal no discurso, sob a direcção de Ricardo Vieira. O ex-presidente do CDS-PP Madeira, que foi eleito aos 28 anos, relembrou o seu percurso político no partido e outras experiências da vida profissional, indo até aos seus tempos de aluno de Liceu em época revolucionária, considerando que a experiência adquirida ao longo do tempo serviu de base para iniciar a discussão sobre a temática desta edição da Escola de Quadros.

Maurício Ornelas foi o especialista escolhido para ser professor da Escola de Quadros, tendo contado com Wilson Rodrigues e Nélson Mendonça, ambos ex-presidentes da JP Madeira, assim como Rafael Sousa, vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava no papel de mentores.

Durante o Conselho Regional, a JP Madeira premiou a concelhia do Funchal com o prémio ‘José Manuel Rodrigues’ para melhor concelhia do ano de 2019. Ângelo Lourenço foi agraciado com o prémio de militante do ano de 2019.

Estes prémios vêm contribuir para a implementação da política de meritocracia que a JP Madeira tem lutado por implementar tanto internamente na sua organização como na sociedade em geral.