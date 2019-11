Escola da Levada celebra 41.º aniversário

A Escola Ângelo Augusto da Silva, também conhecida por Escola da Levada, no Funchal, assinala esta quinta-feira, 14 de Novembro, o seu 41.º aniversário.

Do programa comemorativo fazem parte diversas iniciativas. À tarde, pelas 16 horas, haverá a entrega de diplomas com a presença do Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho.

Pelas 17h30 será realizada a cerimónia de atribuição do novo nome ao pavilhão da Levada.