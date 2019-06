‘Escola Amiga da Criança’ entrega selos a 31 escolas da Madeira

Foram 31 as escolas do Arquipélago da Madeira que viram os seus projectos distinguidos com o selo ‘Escola Amiga da Criança’, iniciativa que tem como objectivo “distinguir escolas que concebem e concretizam ideias extraordinárias, para um desenvolvimento mais feliz da criança no ambiente escolar”.

A acção promovida pela Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), da LeYa e do Psicólogo Eduardo Sá, vai na sua segunda edição e contou com o apoio da Staples Portugal, Católica do Porto Business School, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Fábrica Centro Ciência Viva, Universidade de Aveiro, Ciência Viva, Promethean, The Inventors, Fundação Altice, Diese, Associação ACEGIS, CMiranda, Glam, Ekui e Museu do Brincar.

Escolas com selo Escola Amiga da Criança:

Colégio do Marítimo

Esc. da Apel - Complementar do Til

Esc. EB 1/JI da Ajuda - Piornais

Esc. EB 1/JI de Galeão

Esc. EB 1/JI de Ladeira

Esc. EB 1/JI de Ladeira e Lamaceiros

Esc. EB 1/JI de Santana

Esc. EB 1/JI de São Jorge

Esc. EB 1/JI do Caniçal

Esc. EB 1/JI do Estreito da Calheta

Esc. EB 1/JI do Livramento - Monte

Esc. EB 1/JI Dr. Clemente Tavares -Gaula

Esc. EB 1/JI Eng. Luís Santos Costa

Esc. EB 1/JI Estreito Câmara Lobos

Esc. EB 1/JI Lombo da Guiné

Esc. EB 1/JI Lombo dos Canhas

Esc. EB 1/JI Lombo Segundo

Esc. EB 1/JI Ponta do Sol

Esc. EB 1/JI Vila S. Vicente

Esc. EB 1/JI Visconde Cacongo

Esc. EB 1/PE de Câmara de Lobos

Esc. EB 1/PE do Tanque - Monte

Esc. EB 2/3 Caniço

Esc. EB 2/3 Dr. Eduardo Brazão Castro

Esc. EB 2/3 Dr. Horácio Bento Gouveia

Esc. EB 2/3 Estreito Câmara Lobos

Esc. EB 2/3 Louros

Esc. EB 2/3/S Gonçalves Zarco

Esc. ES Francisco Franco

Ext. São João

Fundação Salesianos Funchal