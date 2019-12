Entrega de medalhas a médicos com 25 anos na Ordem é “reconhecimento merecido”

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil marcou presença esta sexta-feira na cerimónia de entrega de medalhas aos médicos com 25 anos de inscrição na Ordem dos Médicos da Região Autónoma da Madeira. O momento foi visto por Pedro Ramos como um “reconhecimento” pelo trabalho de um grupo de profissionais que se tem dedicado à causa e à sua missão de tratar os utentes.

“Como secretário Regional da Saúde e sendo médico cirurgião, estou muito satisfeito com esta homenagem que ciclicamente a Ordem dos Médicos presta aos profissionais da Região”, frisou o governante que tem criado incentivos para a fixação dos médicos no Serviço Regional de Saúde, nomeadamente um “subsídio de fixação que terá início em Janeiro de 2020”.

Pedro Ramos explicou que este foi um dos assuntos discutido recentemente em Lisboa com o Bastonário da Ordem dos Médicos, a par da transição destes profissionais do sistema público para o sistema privado, e do atraso na resolução do único processo disciplinar em curso que envolve um médico da Madeira, e que a Região gostaria de “ver resolvida o mais rapidamente possível pelo conselho disciplinar”.