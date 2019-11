Encontros com os militantes do PSD prosseguem amanhã na Calheta

“Nos próximos quatro anos, vamos governar com estabilidade e rigor, vamos cumprir com todos os compromissos que assumimos perante a nossa população e vamos, no fundo, garantir que mais e melhores medidas sejam tomadas a favor de todos os Madeirenses e Porto-Santenses, enquanto que os outros vão continuar, por mais uns anos, na oposição”. A afirmação foi expressa, ontem, pelo Presidente do PSD/M, Miguel Albuquerque, naquele que foi o quarto encontro de Militantes levado a cabo, nesta nova ronda, concretamente no concelho da Ponta do Sol.

Um encontro que serviu para agradecer e reconhecer o esforço, o trabalho e a determinação de todos os Militantes e das diferentes estruturas do partido nas três vitórias alcançadas, este ano, pelo PSD/M, mas, também, para vincar a necessidade de olhar para o futuro e para o próximo grande desafio das Autárquicas, em 2021.

“Temos eleições autárquicas sensivelmente dentro de um ano e meio e a nossa ideia é prepararmo-nos, atempadamente, para esse ato eleitoral, mantendo a unidade dentro do nosso partido e fazendo as escolhas com base na realidade de cada concelho e de cada freguesia, de modo a assegurarmos a nossa vitória”, disse o Líder dos Social-democratas, sublinhando a importância da mobilização e da maior proximidade do seu partido às populações.

Mais uma ocasião em que deixou clara a necessidade do PSD/M abrir-se ainda mais à sociedade e, particularmente, às novas gerações, “de modo a passar-lhes o testemunho destes 43 anos de luta e de muito trabalho, através do qual conseguimos transformar a Madeira na terra de modernidade que hoje conhecemos”.

Miguel Albuquerque que sublinhou, ainda, a importância de captar e formar novos quadros para o PSD/M, mensagem que já havia sido passada tanto na Ribeira Brava e em Câmara de Lobos, quanto em Santa Cruz.