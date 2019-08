A Secretaria Regional da Saúde informou, através de um comunicado à redacção, que o encerramento da Expo Saúde e Protecção Civil do Porto Santo, foi antecipado para o dia 22 de Agosto, esta quinta-feira, uma vez que foi decretado luto regional no dia 23 de agosto pelo falecimento de Emanuel Nascimento dos Santos Rodrigues, primeiro presidente da Assembleia Regional da Madeira e presidente do mesmo Órgão de Governo Próprio da Região Autónoma da Madeira entre 1976 e 1984.

Recorde-se que a Expo Saúde e Protecção Civil do Porto Santo decorre, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, desde o dia 9 agosto e desde essa data algumas centenas de visitantes passaram pelo aquele espaço.

Este evento, organizado pela primeira vez na ‘ilha dourada’ pela Secretaria Regional da Saúde, contou com a colaboração dos diferentes organismos locais nomeadamente o Centro de Saúde do Porto Santo e a Corporação dos Bombeiros do Porto Santo.