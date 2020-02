Empresas da Madeira continuam a ter os piores prazos de pagamento

As empresas da madeira são as piores do país no que toca aos prazos de pagamento de fornecedores, sendo que apenas 11,7%, basicamente quase 12 em cada 100, conseguem cumprir os prazos estipulados nos contratos. Já era assim no ano passado, continuou a ser assim durante 2019, ainda que com uma melhoria de 0,3 pontos percentuais.

Esta informação consta do ‘Barómetro de Pagamentos’ da Informa D&B, “líder no mercado de informação para negócios” e parceira no projecto 500 Maiores Empresas da Madeira, na qual noticiou que “Portugal afasta-se cada vez mais da média europeia”, uma vez que “apenas 14,5% das empresas cumpriu os prazos de pagamento em 2019”, ou seja 14 empresas portuguesas em cada 100 pagaram nos prazos acordados, significando que “este indicador manteve-se muito baixo durante o ano” passado, “sendo transversal a todas as regiões do país e sectores de actividade”.

Contudo, um olhar mais atento, mostra que as empresas da Madeira não só estão abaixo da média nacional no que toca à percentagem de cumpridores, como são as que demoram, em média, mais tempo a regularizar as contas, 34,2 dias, sendo a única das sete regiões (inclui Área Metropolitana de Lisboa, Norte, Algarve, Centro, Alentejo e Açores, além da Madeira) que ultrapassa a ‘barreira’ de um mês.

Curiosamente, a região que está mais perto desta demora a pagar aos fornecedores é a mais rica e economicamente mais dinâmica e forte, Lisboa, com 28,1 dias de atraso e apenas 15,4% de cumpridoras. O Centro tem as empresas mais cumpridoras, com 18,0%, seguindo-se o Algarve (17,3%), o Norte (16,3%), os Açores (16,0%) e ainda o Alentejo (15,8%). Na comparação entre um ano e outro, é também de realçar que as empresas madeirenses, apesar da melhoria, não acompanharam o ‘passo’ das empresas das outras regiões, que tiveram melhorias no pagamento entre 2,6 pontos percentuais (Norte) e 3,7 p.p (Alentejo).

Refira-se ainda outra nota de realce: é em dois meses do Verão que a percentagem de empresas cumpridoras é menor, Julho e Agosto, com 10,7% e 10,6% respectivamente, seguindo-se Outubro e Novembro, com 11,1% e 11,6%, respectivamente, mas ainda assim abaixo da média regional anual. O mês com mais cumpridores, é o actual, Fevereiro, em que no ano passado ascendeu a 12,6%.

Em termos nacionais, a “análise mensal ao ano de 2019, a percentagem de empresas que cumpre os prazos de pagamento oscilou entre os 13,9%, registados em Fevereiro e Março, e os 16,4% de Dezembro, tendo resultado numa média anual de apenas 14,5% de empresas cumpridoras”, frisa a Informa D&B. E acrescenta: “No entanto, cerca de dois terços das empresas pagam com um atraso até 30 dias e 7,2% paga com atrasos superiores a 90 dias. A média de atrasos foi de 26 dias em 2019”.

O Barómetro de Pagamentos, divulgado na semana passada, abrange “entidades empresariais públicas e privadas com índice de pagamentos disponível. O Índice de Pagamento ou Paydex®: Indicador estatístico desenvolvido pela D&B, que permite conhecer o número médio de dias de pagamento para além dos prazos acordados com os fornecedores”, esclarece.