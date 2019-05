Emanuel Câmara recebeu embaixador da Eslovénia em Portugal

O executivo camarário liderado por Emanuel Câmara, recebeu, nos Paços do Concelho de Porto Moniz, o Embaixador da Eslovénia em Portugal.

Matjaž Longar, que se encontra de visita à Região, com o objetivo de acompanhar um grupo de alunos eslovenos que participam no projeto de Erasmus+, intitulado ‘Let me be your guide - A walk through of our cultural heritage’, visitou esta manhã a Câmara Municipal de Porto Moniz.

Emanuel Câmara, acompanhado pelo seu executivo, saudou a visita do Embaixador numa sessão de cumprimentos oficiais. O Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz começou por dizer que “o Porto Moniz é um ponto de paragem obrigatório para todos os turistas que passam pela Região Autónoma da Madeira”.

“Nós temos, realmente, muita sorte de poder viver num concelho tão bonito e de gentes com raízes tão humildes como é a população do Porto Moniz. É para mim um orgulho, enquanto autarca, confirmar, na expressão daqueles que nos visitam, a satisfação pela beleza natural que o Porto Moniz tem para oferecer”.

O Embaixador da Eslovénia, Matjaž Longar, que se fez acompanhar pelo cônsul honorário da Eslovénia na Madeira, João Maurício Marques, agradeceu a forma como foi recebido pelo executivo da autarquia e disse ter ficado maravilhado com as maravilhas naturais de Porto Moniz. “Apesar de vir de um país, onde a paisagem natural é também muito verde, esta simbiose que o Porto Moniz consegue oferecer, entre o azul do mar e o verde da serra, é de cortar a respiração. Esta é sem dúvida uma das localidades mais bonitas da Região”.

Os alunos eslovenos, que participam no projecto de Erasmus+, deslocaram-se ao Porto Moniz para viverem uma experiência única para muitos deles: confecionar, através de todo o processo artesanal, o tradicional pão de casa.

A visita terminou, depois de uma troca de lembranças institucionais, com um almoço no Parque de Merendas dos Lamaceiros juntamente com os alunos que estão de visita à Região.