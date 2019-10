“Em princípio não haverá grandes alterações” na secretaria da Educação, diz Jorge Carvalho

Jorge Carvalho considera a recondução como secretário regional de Educação como “oportunidade de continuarmos a desenvolver um trabalho que iniciamos há quatro anos em prol da Educação, em prol das nossas escolas, mas sobretudo dando contributos para que possamos de uma forma muito positiva preparar as novas gerações perante os desafios que terão de enfrentar no futuro”, destacou.

Foi por isso “com muito agrado e satisfação” que Jorge Carvalho vê “esse trabalho reconhecido” com a continuidade no novo Governo Regional de coligação entre PSD e CDS.

Quanto a desafios para o novo mandato, continua a assentar “na melhoria contínua de respostas” através do “compromisso de proximidade com as escolas, criando condições para que cada escola possa desenvolver o seu projecto educativo”.

Quanto à orgânica da Secretaria de Educação, disse estar a ser “analisada e pensada, mas em princípio não haverá grandes alterações”, admitiu, sem relevar as eventuais mexidas.