Élvio Sousa diz que “o PSD engole o CDS” no Programa do Governo

“O Programa de Governo é um tratado de boas intenções, um estudo do tipo holístico-filosófico da caracterização de um território perfeito, mas que omite e esconde deliberadamente situações que pesam sobre a Economia e sobre a Saúde”, afirma Élvio Sousa, num primeiro comentário ao documento que foi entregue no parlamento regional.

“Um programa mais sofista, mais vago e que não deseja um compromisso directo, mas que foge às medidas a implementar, quando comparamos com o documento homólogo de 201”, cnonsidera o líder parlamentar do JPP.

Élvio Sousa não encontra sinais de que este seja um programa de um governo de coligação PSD/CDS. “Por exemplo, as propostas para a Economia, para o Social e para a Saúde muito repetidas do CDS são inutilizadas, absorvidas e secundarizadas. Claramente, um programa que o PSD engole o CDS de uma assentada, com prejuízo para clarificar a realidade da situação da Região”, conclui.