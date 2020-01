Eis a proposta do roteiro desta quarta-feira, dia 22 de Janeiro

No roteiro de hoje, dia 22 de Janeiro, sugerimos o concerto do Quinteto de Metais MadBrass5, que se realiza, esta noite, pelas 21h30, no Belmond Reid’s Palace, no Funchal.

O MadBrass5 tem como principal objectivo a divulgação de repertório original para esta formação, assim como a adaptação de obras de referência de variados compositores dos últimos 400 anos da história da música.

Para este concerto, foi feita uma selecção do repertório deste quinteto, com obras de Susato, Michael Kamen, Rooble e de Scoot Joplin, melodias e harmonias que enriquecerão o imaginário do público.

O Quinteto de Metais MadBrass5 é composto por Mário Pinto e Rui Vidal nos trompetes, Peter Vig na trompa, Luís Rodrigues no trombone e Fabien Filipe na tuba.

Os bilhetes estão disponíveis na recepção do Belmond Reid´s Palace e custam 20 euros.