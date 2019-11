“É um desafio deste Governo trabalhar mais rápido” para que surjam mais projectos empresariais

Rui Barreto, secretário regional da Economia, destacou “o trabalho forte” que tem vindo a ser feito pelo Governo Regional no apoio às empresas regionais. “Um trabalho que tem vindo na senda na redução gradual, progressiva dos impostos, no sentido de criar um bom ambiente económico para que os empresários possam dispor das melhores condições para continuarem a investir”, disse na cerimónia de entrega de apoios do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), que decorreu esta tarde no salão nobre do Governo Regional. Frisou ainda a necessidade do executivo trabalhar “mais rápido”.

O governante salientou o crescimento da economia regional há 73 meses consecutivos, com indicadores positivos. A taxa de desemprego, “uma das mais baixas do país”, que se situa nos 6,4%, no terceiro trimestre deste ano, é “motivos de satisfação e orgulho”.

“Hoje podemos aproveitar fundos estruturas que foram negociados pelo Governo da República e também pelo Governo Regional e que estão ao dispor de quem quer investir”, salientou Rui Barreto. O secretário da Economia destacou o empenho do Governo Regional em continuar a apoiar e salientou que “é um desafio deste Governo trabalhar mais rápido”, por forma a que mais projectos possam surgir mais rápido.

A cerimónia, presidida do presidente do Governo Regional, visou o apoio referente ao mês de Setembro de 45 projectos do Sistema de Incentivos de apoio ao Funcionamento, num valor global de 1,1 milhões de euros e 8 projectos no âmbito do Sistema de Incentivos de apoio ao Investimento, cujo valor ascende aos 1,2 milhões de euros. Assim, foram entregues cerca de 2,38 milhões de euros em apoios, sendo que 357 mil euros são provenientes do Orçamento Regional.

Jorge Faria, director do IDE, afirmou que durante o ano de 2018 e 2019, a média de pagamentos situa-se nos 2,3 milhões de euros por mês. Neste ano, já foram ultrapassados os 22 milhões de euros em apoios às empresas.

De referir que, recentemente, encerrou o período de candidaturas ao programa Inicie+, contando com 174 candidaturas com um valor global de 10,9 milhões de euros. O Funcionamento 2020 contou com 1.153 candidaturas referentes a 237 milhões de euros. Por fim, o programa Valorizar fixou-se em 42 projectos candidatos, correspondentes a 66 milhões de euros de investimento.