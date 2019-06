O presidente do Governo Regional da Madeira destaca o grande significado que representa para a Madeira ter sido eleita, pelo sexto ano, o ‘melhor destino insular’ da Europa.

“Tem um significado importantíssimo porque continua, no fundo, a consubstanciar uma política e sobretudo uma região que tem no turismo uma das suas actividades principais. Isto é o resultado do esforço, do profissionalismo e da dedicação de todos os profissionais ligados ao turismo e também o resultado de uma população que pela sua hospitalidade, pela forma como recebe os nossos visitantes, o seu sentido cosmopolita e a interacção com as outras culturas tem de facto se afirmado a nível mundial como uma região de excelência no turismo”, começou por destacar Miguel Albuquerque, momentos depois de ter recebido o ‘óscar’ na gala da World Travel Awards que decorre no Reid’s Belmont Palace, no Funchal.

Salientou ainda que “os desafios é cada vez sermos mais profissionais, oferecermos mais qualidade e sermos mais exigentes connosco próprios. Este é o grande desafio que é um desafio positivo. Temos de continuar a trabalhar e a nos dedicarmo-nos a esta industria cada vez com mais afinco, com mais determinação e com mais profissionalismo. No fundo este prémio é de facto um reconhecimento mas é também um novo desafio para a Madeira”, concluiu.

A jogar em casa perante quase 400 convidados, a Madeira foi eleita, pelo quarto ano consecutivo como o World Travel Awards – ‘melhor destino insular’ da Europa -, impondo-se uma vez mais a destinos a ilhas como Açores, Baleares, Canárias, Creta, Cyclades, Chipre, Guernsey, Jersey, Malta, Sardenha e Sicília. É contudo a sexta vez que a Região é distinguida como ‘melhor destino insular’ da Europa desde 2013, sendo que nos últimos sete anos só em 2015 não conquistou o mais desejado ‘Óscar do Turismo’ na vertente europeia, embora nesse ano fosse distinguida pela primeira vez como ‘Melhor Destino Insular do Mundo’. Um feito repetido nos anos seguintes: 2016, 2017 e 2018.