Duas centenas de professores de baixa na Madeira no final do ano lectivo

No final do ano lectivo existiam 201 professores de baixa na Madeira. O número de docentes impedidos de exercer funções era, em Julho, ligeiramente superior ao do início do ano escolar, sobretudo devido ao aumento dos atestados por doença. A Secretaria da Educação realça, no entanto, a capacidade do sistema para assegurar aulas a todos os alunos.

Em fim-de-semana de rali, o tema não podia faltar na primeira página do DIÁRIO. ‘Alexandre, o grande’ é o título que remete para o facto de Alexandre Camacho ter vencido pelo terceiro ano consecutivo o Rali Vinho Madeira, igualando o feito de Américo Nunes. Piloto sagrou-se também campeão regional de ralis pela sexta vez.

Outro dos temas de capa, da edição impressa de hoje, é o da violência doméstica. Entre Janeiro e Junho deste ano, 25 vítimas pediram ajuda pela primeira vez.

Nos Casos do Dia, fique a saber que um encapuzado com uma faca assaltou uma bomba de gasolina, em Santa Cruz.

Na política, a referência é para os socialistas, que organizam uma conferência europeia na Madeira. Evento é a 30 de Agosto, um dia antes de António Costa vir ao Funchal para a ‘rentrée’ política.

Também o CDS tem uma nota na primeira página, por admitir coligar-se com o PS para impedir geringonça de esquerda.

Isto e muito mais pode ler na edição de hoje do DIÁRIO. Tenha um excelente domingo.