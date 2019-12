Drones vão vigiar Região

A notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO tem por base uma entrevista do contra-almirante João Dores Aresta ao DIÁRIO. A Região será vigiada por drones, num processo de modernização da operação de vigilância, que fica concluído no próximo ano e abrange as Selvagens. O Comandante Operacional da Madeira pretende dinamizar a relação das Forças Armadas com a população. A entrevista pode ser lida nas página 24 e 25.

Também nesta edição, saiba como a magia do circo conquistou ontem cerca de 500 crianças, que o DIÁRIO levou ao espectáculo do ‘Mundial’. Para ler na página 14.

Já na página 4 falamos de política e de como o PSD-M desafia Rui Rio.

Quanto à justiça, abordamos na página 12 o caso do autocarro que se despistou no Caniço, matando 29 pessoas. O Ministério Público requereu o julgamento do condutor do veículo acidentado, pela prática de 29 crimes de homicídio por negligência. Também no que concerne à justiça, saiba que o director do SEF na Madeira é suspeito de ajudar a imigração ilegal.

Por fim, na nossa primeira página, damos destaque ao Funchal, que já recolheu este ano 958 toneladas de monstros.

