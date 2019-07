DREM tem nova aposta para divulgar dados da Região, veja o vídeo

Estatística num minuto. É esta a designação dos vídeos curtos que a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) vai produzir para divulgar os dados regionais e fazê-los chegar a um público mais alargado. O primeiro destes vídeos, sobre os principais indicadores das ‘Contas Económicas da Região’, acaba de ser divulgado no II Colóquio de Estatística Regional, que está a decorrer esta segunda-feira, no Centro de Estudos de História do Atlântico – Professor Alberto Vieira. O vídeo contou com o apoio da Divisão de Imagem e Protocolo da Secretaria Regional de Educação.

As novas tecnologias são mesmo uma aposta da DREM, que também está a desenvolver uma aplicação para telemóveis para difusão de informação estatística. A apresentação da nova ferramenta, que ainda está em fase de desenvolvimento, terá lugar na tarde desta segunda-feira, no II Colóquio de Estatística Regional. O objectivo é que a aplicação facilite a pesquisa de dados por parte dos utilizadores.

O II Colóquio de Estatística Regional decorre até cerca das 17h30 de hoje, e conta com as intervenções de Paulo Baptista Vieira, Director da DREM, Carlos Coimbra, vogal do Conselho Directivo do INE e professor universitário no ISCTE; António Rua, economista no Banco de Portugal e professor da Nova SBE; Augusto Elavai, Director Regional do Serviço Regional de Estatística dos Açores; Domingo Lorenzo Díaz, responsável do Instituto Canário de Estatística; e João Miguel Leal, perito nacional destacado do Ministério das Finanças na Direcção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia.