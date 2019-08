Domingo na Madeira com temperaturas elevadas e aguaceiros fracos em especial a norte

A previsão do IMPA aponta, para hoje, períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos e pouco frequentes, sendo mais prováveis nas vertentes norte e nas terras altas a partir da tarde. Vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante norte.

A temperatura máxima deverá rondar os 27º.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte: Ondas de norte com 1 metro; Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro. Temperatura da água do mar: 21/23ºC