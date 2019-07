Dois eventos de natação trazem 3.000 pessoas à Região

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura e a Associação de Natação da Madeira assinaram, esta tarde, um protocolo para a realização do Open Portugal: Campeonatos Absolutos de Portugal e Campeonatos Nacionais Juniores, a ter lugar entre os dias 1 e 4 de Agosto e o Campeonato Mundial Júnior Feminino de Pólo Aquático, de 9 a 15 de setembro. O apoio do Governo Regional ronda os 60 mil euros.

Eventos de âmbito internacional que “trarão à Região, no total, cerca de 3.000 pessoas, entre atletas, agentes desportivos, comitivas e demais acompanhantes, aquando das suas realizações”, conforme explicou a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço. Para a governante, o apoio a este tipo de iniciativas faz todo o sentido, “quer do ponto de vista da promoção da Madeira associada ao acolhimento a estas grandes provas mundiais, quer ao nível da afirmação da nossa capacidade logística para garantir a dinamização destas provas, com qualidade e em seguranç”».

Capacidade logística que, segundo fez questão de reforçar, envolve “a hotelaria e a oferta turística complementar, mas também as próprias infra-estruturas desportivas, com condições únicas no país e, naturalmente, as acessibilidades dentro do próprio destino, variantes que têm obviamente grande peso na escolha dos locais que servem de palco a esta competições”.