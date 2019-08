Doenças sexualmente transmissíveis aumentam na Região

Em cinco anos foram registados 119 casos de doenças sexualmente transmissíveis na Região. As infecções transmitidas por via sexual (IST) dominam patologias de declaração obrigatória, com a sífilis a liderar o número de notificações. Esta é a manchete da edição impressa do DIÁRIO deste Sábado, para ler na página 5.

Com destaque na primeira página, semanas antes do início da campanha eleitoral oficial, a entrevista de Paulino Ascenção, do Bloco de Esquerda, sobre a corrida às próximas eleições regionais, a 22 de Setembro. O bloquista revela o principal objectivo, afastar o PSD-M do poder, e ataca ‘negócio’ de Albuquerque. Paulino Ascenção revela também que quer reverter as concessões privadas para o domínio público. Para ler nas páginas 24 e 25.

Um madeirense, técnico superior da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, foi proposto pelo Estado português como ‘co-convenor’ do Intersessional Correspondence Group on Marine Litter, posteriormente aceite pela Comissão OSPAR. Saiba mais sobre esta liderança madeirense nos centros de decisão na área da poluição marinha na página 3.

Já na página 13, saiba que preocupações Miguel Albuquerque leva ao primeiro-ministro de Jersey, naturalmente relacionadas com a comunidade regional que ali vive.

Destaque ainda para os cães que voltaram a matar animais de criação no Faial, preocupando os agricultores. Na página 12.

