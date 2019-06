Dirigentes da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira ameaçam bater com a porta

Roy Garibaldi, do Conselho de Administração da concessionária do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), acusa o Governo Regional de “grande irresponsabilidade” ao criar “mais instabilidade” por ter manifestado vontade de mudar a parceria público-privada. É a reacção de um alto responsável pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) à notícia de ontem do DIÁRIO que revelou que um novo modelo de concessão/exploração do CINM está a ser estudado a pedido do Executivo madeirense. É este o assunto que faz manchete esta sexta-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande foto vai para cidade de Câmara de Lobos: “Revolução no trânsito na baixa de Câmara de Lobos” é o título que acompanha a imagem. Saiba que a autarquia vai implementar medidas de restrição e redução da circulação automóvel para acabar com os conflitos diários no centro histórico entre moradores, turistas e carros.

Ao nível de estradas e trânsito há dois pequenos destaques associados: a ER 222 na Ribeira Brava reabre condicionada em Agosto e a Madalena do Mar espera por mexidas no trânsito.

Com foto, no topo da capa, poderá ler que Cuca Roseta, UHF e Toy vão actuar em Machico, na Semana Gastronómica que se realiza de 26 de Julho a 4 de Agosto. E por falar em animação saiba que o Funchal Beer Fest arranca hoje com novidades.

“75 milhões prometidos por Cafôfo são só para pagar cirurgias” e “Marítimo envia dossier à TAP sobre as viagens” são os outros dois destaques da primeira página.

