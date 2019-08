Direcção de ANBP/SNBP reúne na Madeira com autarquias com Bombeiros Sapadores

A direcção nacional de Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais irá estar na Madeira para reuniões com os presidentes das autarquias e com bombeiros profissionais, para plenários com os Bombeiros Sapadores do Funchal, Machico e Santa Cruz e plenários com os bombeiros profissionais das Associações Humanitárias.

As reuniões vão decorrer amanhã, dia 28 de Agosto, e quinta-feira, dia 29 de agosto.

Na reunião com os presidentes das autarquias e com os bombeiros sapadores vai estar em cima da mesa a actual legislação e os pressupostos inerentes à transição dos bombeiros de municipais para sapadores.

O mesmo assunto será debatido nos plenários com os sapadores do Funchal, Machico e Santa Cruz.

Já nos plenários com os bombeiros profissionais das Associações Humanitárias vai ser abordado o Acordo Colectivo de Trabalho.

Agendamento das reuniões

Dia 28 de Agosto

19 horas- Plenário com Bombeiros Sapadores de Machico

21 horas- Plenário com Bombeiros Sapadores de Santa Cruz

Dia 29 de Agosto

10 horas- Reunião com presidente da Câmara Municipal do Funchal

14 horas- Plenário com Bombeiros Sapadores do Funchal