DIÁRIO repudia abusos dos perfis falsos

O DIÁRIO foi alertado esta tarde para a partilha nas redes sociais de ‘notícias falsas’ com a utilização abusiva da imagem da plataforma digital deste jornal.

Porque as montagens configuram crime agiremos em conformidade, mesmo sabendo que os autores de tamanho atentado ao jornalismo usam cobardemente perfis falsos.

Também repudiamos a partilha dos referidos posts pelos menos avisados, aconselhando-os a que sigam as nossas notícias no dnoticias.pt ou nas páginas oficiais por nós geridas no Facebook, Instagram ou Twitter. Mais, recomenda a todos os utilizadores das redes a carregar nas notícias partilhadas de modo a constatarem se realmente existem na origem e qual a data e o contexto em que surgem.