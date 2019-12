DIÁRIO conquista duas distinções na 21.ª edição dos ‘European Newspaper Awards’

O DIÁRIO voltou a ser premiado nos ‘European Newspaper Awards’, a maior competição europeia de design de jornais.

Na 21.ª edição desta iniciativa, foram atribuídos dois prémios ao DIÁRIO, correspondentes a duas primeiras páginas referentes às edições de 11 de Outubro de 2018 e 19 de Dezembro de 2018.

Este ano, o Jornal Europeu na Categoria Local foi o ‘Fædrelandvennen’, da Noruega. O vencedor na categoria Jornal Regional foi o ‘Leeuwarder Courant’, da Holanda. O Jornal Europeu do Ano na Categoria Nacional foi o ‘Público’ de Portugal. O premiado na categoria de semanário foi o ‘Financial Times – FT Weekend’, do Reino Unido enquanto que ‘Fuldaer Zeitung’, da Alemanha obteve um reconhecimento especial por parte do júri.

Na edição deste ano concorreram 184 jornais de 25 países e 286 projectos digitais oriundos de 11 países.

O European Newspaper Award é uma iniciativa do organismo liderado por Norbert Küpper. O concurso visa melhorar o intercâmbio de informações sobre design e concepção de jornais na Europa e contribuir para novas soluções criativas.

Em 2010, o DIÁRIO recebeu o prémio de Jornal Europeu do Ano na categoria ‘Jornal Local’ e nos últimos anos, o DIÁRIO tem visto a estética da informação ser reconhecida pelos ‘European Newspaper Award’ nas mais variadas categorias em concurso.

As decisões deste ano foram tomadas por um júri composto por 17 membros, entre os quais o Director de Arte do Expresso, Marco Grieco. Para além do ‘Público’ que foi o melhor jornal nacional da Europa, o Expresso também recebeu prémios.