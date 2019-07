Dia mais azul no horizonte

Períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente Sul da ilha da Madeira e vento fraco a moderado do quadrante Norte são as previsões para hoje para o arquipélago. Para o Funchal conte com céu em geral pouco nublado e vento fraco. A temperatura máxima prevista para hoje são 25ºC, o mesmo valor no Porto Santo.

A temperatura mais elevada vai registar-se na Ponta do Sol, em Machico, São Vicente e em Santa Cruz, todos com 26ºC, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Com 25ºC está igualmente Câmara de Lobos e Porto Moniz. A Ponta do Pargo e santana são as localidades mais ‘frescas’, não indo além dos 24ºC.

A temperatura da água do mar está novamente entre os 21/23ºC, como ontem. Hoje com ondas de Nordeste com 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Norte na costa Norte. Na costa Sul são Sul, inferiores a 1 metro.

As ilhas da Madeira e do Porto Santo estão com risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, com 10 valores na primeira e 9 na segunda. A escala vai de 1 a 11.