Dia Internacional do Idoso comemorado com ‘Alegria de Viver’

No âmbito das comemorações do Dia Internacional do Idoso que se assinala hoje (1 de Outubro), o Jardim Municipal de Santa Cruz acolheu o projecto “Alegria de Viver”, dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz. Trata-se de um desfile de moda com fatos compostos por materiais reciclados.

Este ano, participaram 40 utentes provenientes de cinco instituições: Lar de Gaula, Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, Hospital Dr. João de Almada, Centro de Actividades Ocupacionais de Santa Cruz e Lar Jardim do Sol.

Foram vários os momentos de animação e boa disposição que marcaram esta tarde com a presença de dezenas de idosos que tiveram assim a oportunidade de passar uma tarde animada e diferente.

Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, dirigiu algumas palavras ao público presente e aproveitou para enaltecer a importância destas iniciativas na “construção de uma sociedade mais justa, em que os idosos têm a oportunidade de desfrutar de momentos de qualidade de vida” e destacou ainda que “são estas iniciativas que promovem o envelhecimento activo”.

Já Manuel Vieira, Provedor da Santa Casa da Misericórdia local, e organizador do projecto, agradeceu a disponibilidade do Governo Regional em contribuir para que estas iniciativas se concretizem e por garantir a melhoria da qualidade de vida da população sénior, através dos apoios que são concedidos.