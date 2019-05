Dia Internacional da Saúde Feminina assinalado com palestra

Comemora-se esta terça-feira, o “Dia Internacional Da Saúde Feminina”. Neste âmbito a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Serviço de Igualdade de Género, promoveu uma palestra intitulada “A Saúde no Feminino”, onde foram debatidas várias questões relacionadas com a Saúde Feminina.

A palestra contou com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade e teve lugar no Auditório da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, no Campo da Barca, no Funchal.

Esta iniciativa insere-se na operacionalização do III Plano Regional para a Igualdade de Género e Cidadania, nomeadamente do seu eixo 4 – Saúde e tem como objectivos, a abordagem da Promoção da Saúde, Prevenção, Alimentação, Dermatologia, Planeamento Familiar, Saúde mental, Dependências e Sexualidade da Mulher (conforme Programa que se anexa).

“O objectivo da realização deste evento é a divulgação do “Dia Internacional Da Saúde Feminina” e a sensibilização de todos/as para a dinamização de políticas de Saúde da mulher, bem como chamar à atenção a todas as mulheres sobre a importância e responsabilidade de cuidarem de si mesmas e de fazerem da sua saúde uma prioridade”, destaca a nota informativa. “Este dia, criado em 1987, visa alertar para a desigualdade entre mulheres e homens, no acesso aos cuidados de saúde e promover acções de sensibilização para a importância da saúde feminina e do devido acompanhamento médico a todas as mulheres, nomeadamente de algumas patologias que são exclusivas da mulher, chamando este dia também a atenção para sintomas e doenças especiais do sexo feminino”.