Dezenas marcam presença na ‘manif’ contra a aquacultura na Ponta do Sol, veja as fotos

Apesar do Sol quente, dezenas de populares concentram-se no cais da Ponta do Sol, respondendo ao desafio da AZIA de protestar contra a anunciada instalação de jaulas de aquacultura no mar da Ponta do Sol.

Continuam a chegar cidadãos.

Associações ambientalista - Cosmos, Zero e Quercus - e dirigentes de alguns partidos estão presentes na manifestação.

À margem da iniciativa o olímpico João Rodrigues, agora director de Juventude, foi ‘expulso’ ao início da tarde da praia da Ponta do Sol depois de ter aproveitado o vento para praticar windsurf.