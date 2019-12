Desfrute das propostas do roteiro de hoje

No roteiro de hoje, uma das sugestão é a iluminação de Natal da baixa citadina do Funchal. Caso ainda não tenha assistido a este ‘espectáculo’ de cor e magia, pode fazê-lo hoje. Pode optar por ir a pé ou de carro, consoante a sua preferência.

No final, se quiser prolongar a sua vinda até à baixa da citadina do Funchal, pode dar um ‘saltinho’ até à Placa Central da Avenida Arriaga, onde está o famoso ‘Mercadinho de Natal’, com barracas de comes e bebes, como a poncha e a sandes de carne vinho e alhos.

Se estiver à procura de adrenalina, outra das nossas sugestões é o Parque de Diversão, mais precisamente o ‘Luna Park’, que está ‘montado’ no Cais 8 do Porto do Funchal, onde estão várias atracções prontas para serem experimentadas pelos mais destemidas. Aproveite. Boas Festas.