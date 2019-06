Desemprego registado em Maio na Madeira baixa para 15.743

O desemprego registado na Madeira em Maio de 2019 atingiu 15.743 pessoas, diminuições mensal (-2,8%) e homóloga (-5,6%), que faz com que este seja o valor mais baixo desde Janeiro de 2011.

Os dados divulgados esta manhã pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), e que englobam as sete regiões NUTS II de Portugal, mostram que a Região Autónoma acompanhou a quebra acentuada do desemprego no quinto mês do ano, com a média nacional a representar uma quebra de 5% para 305.171 pessoas.

No que toca às ofertas de emprego (342) ao longo do mês, aumentaram 31,5% face a Abril e os desempregados inscritos (1.088) ao longo do mês também aumentaram 5,9%, sendo que as colocações (212) aumentaram também 19,8%.

Saiba mais na edição de amanhã.