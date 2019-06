Descubra os números que marcam esta sexta-feira, 28 de Junho

Tributo aos Anos 80

O Teatro Baltazar Dias acolheu esta noite o espectáculo ‘Que Parva Que eu Sou - Tributo dos 80’s aos Deolinda’, um concerto que levou ao palco nomes sonantes da música regional, como Melissa Janice, Sofia Ferreira, Miguel Pires, Cláudia Sardinha, Slobodan Sarcevic, Nórberto Cruz, Eugénio Costa, Filipe Pereira, Leonardo Pinto e Pedro Marques

Tratou-se de uma viagem musical desde os anos 80 até à banda nacional Deolinda que, entretanto, fez uma pausa por tempo indeterminado.

Madeira na Feira Internacional do Artesanato que recebe mais de 100 mil visitantes

A directora regional adjunta de Economia, Patrícia Dantas, em representação do Governo Regional da Madeira, participa amanhã, em Lisboa, na cerimónia de abertura da Feira Internacional do Artesanato, onde a Região está representada com um stand institucional.

Trata-se da maior feira de multiculturalidade da Península Ibérica, e a segunda na Europa que receberá durantes os nove dias de feira, mais de cem mil visitantes. Participam 40 países, representados em 600 expositores, dos quais 220 estrangeiros.

2.000 euros de bens alimentares doados

O primeiro projecto de responsabilidade social do Grupo Remax Elite, com o Banco Alimentar da Madeira, concretizou-se hoje, no Porto Santo, na sede da Conferência Vicentina local.

Os bens alimentares doados pela Remax Elite, no valor de 2.000 euros, equivale a três paletes com um total de 3.000 unidades e foram organizados em 50 cabazes, estando já disponíveis para distribuição às 50 famílias (120 pessoas) identificadas.

1.500 pessoas no Congresso das Testemunhas de jeová

Até ao próximo domingo, dia 30 de Junho, realiza-se no Madeira Tecnopólo, Funchal, o Congresso das Testemunhas de Jeová 2019. Ao longo dos três dias de evento, de 28 a 30 de Junho, a organização prevê uma assistência a rondar as 1.500 pessoas.

248 Milhões de euros de despesa para a saúde e educação na Madeira

De acordo com o Boletim de Execução Orçamental, a despesa efectiva do Governo Regional aumentou 12,4% entre 2018 e 2019, nos cinco primeiros meses do ano, o que reflecte o aumento dos encargos com as aquisições de bens e serviços correntes e com os juros e outros encargos, em virtude dos encargos previstos para 2019 incluídos em Acordos de Regularização de Dívida.

À semelhança do ano anterior, mais de metade da despesa (50,7% da despesa total), foi canalizada para a área social, onde se destaca o sector da Saúde com uma execução orçamental de 128,6 milhões de euros e a Educação com 119,5 milhões de euros, e que representam, no seu conjunto, 91% das despesas em funções sociais.