Foi publicado, hoje, no Diário da República, o decreto legislativo regional nº8/2019/M que ‘Estabelece as regras e procedimentos a serem adoptados pelo SESARAM no âmbito do processo de descongelamento das carreiras dos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica’.

Este diploma determina o reposicionamento remuneratório dos trabalhadores destas áreas, face ao reconhecimento dos graus académicos e da contagem do tempo de serviço.