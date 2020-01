Deputados do PSD-M em S. Bento processados

Os três deputados do PSD-M à Assembleia da República já foram informados da instauração de um processo disciplinar, por parte do PSD nacional.

Como revela, em entrevista ao DIÁRIO, Sara Madruga da Costa, os parlamentares já receberam a informação, depois de se terem abstido na votação na generalidade do Orçamento do Estado, furando a disciplina imposta pelo PSD, que votou contra o documento.

Para além de Sara Madruga da Costa, Sérgio Marques e Paulo Neves, vão responder agora perante os órgãos nacionais do partido.

Na entrevista que pode ser lida na edição desta segunda-feira, a deputada vinca que “se for preciso” volta a votar de forma diferente da restante bancada, em nome da defesa da Madeira.