Com os votos favoráveis dos deputados municipais do PS, a Assembleia Municipal da Calheta aprovou esta manhã um voto de protesto contra a instalação de jaulas para a produção de aquacultura na costa calhetense.

A iniciativa partiu da socialista Fátima Gouveia, exortando que todos os parlamentares dessem uma prova de que lado estão neste processo que levanta profunda discórdia que, ainda assim, teve a abstenção dos social-democratas e do CDS-PP.

O líder da bancada do PSD-M, Agostinho Gouveia, disse não estar contra mas acha “extemporâneo, pelo menos nesta fase, que tome este passo”, expressou, uma opinião corroborada pelo presidente do município que afirmou estar atento à evolução, no entanto sublinhou continuar acreditar na palavra e no compromisso do governo feito ao edil.

Em cima da mesa, revela Agostinho Gouveia, está o avanço de uma providência cautelar contra a instalação da aquacultura na costa da Calheta.

Recorde-se que o secretário do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, afirmou no final da semana passada que vai mesmo em frente a expansão de zonas de aquacultura na Região, algo que tem suscitado grande polémica e críticas de vários quadrantes políticos, incluindo de autarcas do PSD.