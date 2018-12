Deputado detido em operação STOP no Funchal com disparos e perseguição policial

O deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), Luís Miguel Calaça, foi detido pela Polícia de Segurança Pública, na sequência de uma atribulada operação de fiscalização do trânsito, ocorrida na madrugada do passado dia 2 de Dezembro, no Funchal, que envolveu disparos para o ar e perseguição policial.

O DIÁRIO sabe que o processo-crime já deu entrada no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) e segue os trâmites legais. O deputado de 39 anos, ex-presidente da Junta de Freguesia do Caniçal, foi constituído arguido e aguarda julgamento sob o termo de identidade e residência. Poderá vir a responder pela prática dos crimes de condução sob o efeito do álcool, desobediência à autoridade e ainda tentativa de atropelamento a agente policial.

Caberá ao Tribunal da Comarca da Madeira, a seu tempo, notificar o presidente da ALM, solicitando o levantamento da imunidade parlamentar de Luís Calaça, para que seja inquirido pelo DIAP no âmbito deste processo e também para que responda judicialmente pelos crimes em causa. Uma decisão que deverá, a devida altura, ser colocada a votação no plenário.

O DIÁRIO está a tentar obter um comentário junto do deputado Luís Calaça a propósito desta detenção, assim como saber se está disponível para colaborar com a justiça.

