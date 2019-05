Delegação da Escola da Lombada visita Polónia no âmbito do programa Erasmus+

No âmbito do Programa Erasmus + ‘Like the nature-tradition-sport-music!’, uma delegação da EB1/PE da Lombada – Ponta do Sol, representada pela coordenadora Rosa Luisa Gaspar, pela directora e alguns alunos, viajou até à Polónia, para a última mobilidade prevista neste projecto.

Durante uma semana o grupo teve oportunidade de conhecer uma escola em Psarach e de visitar alguns pontos de interesse locais como: a cidade de Katowice, as minas de sal de Wieliczka, Cracóvia (a segunda cidade mais populosa da Polónia), o museu de mina de carvão em Zabrz e ainda (o grupo adulto) Auschwitz.

Além da componente tradição, a vertente desportiva esteve presente durante toda a semana, bem como a actividade musical (dado que todas as delegações do projecto tiveram a experiência de ouvir música clássica na sala de concertos de Katowice).

Acima de tudo, o grupo destaca “o convívio com os parceiros”, reforçando assim os ideais do programa Erasmus.