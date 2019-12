Degustação de ‘Vinho Madeira & Iguarias de Natal’ entre 19 e 20 de Dezembro

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) leva a efeito nos dias 19 e 20 de Dezembro, entre as 18h e as 20 horas, o evento ‘Vinho Madeira & Iguarias de Natal’, nas instalações do IVBAM, na Rua 5 de Outubro.

Nesta iniciativa os participantes terão a oportunidade de apreciar cinco Vinhos Madeira, harmoniosamente conjugados com sabores, que irão alternar entre especiarias, frutos secos, foie gras, espada, chutney, cheesecake e bolo de mel, proporcionando paladares, aromas, texturas e sensações únicas, orientados por Rubina Vieira, do IVBAM.

Os Vinhos Madeira em prova serão gentilmente cedidos pelos respectivos produtores, que em parceria com o IVBAM, tornam possível esta iniciativa.

Nos dois dias do evento, haverá vinhos Meio Doce- CAF; 5 anos meio doce – J Faria; Sercial 5 anos Madeira Wine Company; 5 anos seco - HMBorges; Verdelho 10 anos -Barbeito; Malvasia 10 anos - Henriques&Henriques; e Malvasia 1996 - Pereira D’Oliveira.

Por sua vez, as iguarias serão confeccionadas pelo Restaurante Nini Design Center.

É de referir que cada uma das sessões é limitada a 40 participantes e que ainda existem vagas para o primeiro dia de degustação, com um custo de dez euros, sendo que as reservas deverão ser efetuadas para o e-mail: [email protected]

As duas sessões do ‘Vinho Madeira e Iguarias de Natal’ terminarão em ambiente de festa, numa envolvência descontraída e acolhedora, na presença de artistas madeirenses com temas alusivos à época natalícia, Denis Rodrigues, amanhã, e Cristina Barbosa, na sexta-feira.